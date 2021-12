40 manifestants bloquent les accès du conseil général de l' Orne ce mardi matin

La réforme des retraites ... le texte, entre dans la dernière ligne droite de son parcours législatif....vote définitif ce mardi au Sénat et demain à l'Assemblée Nationale, tandis que les opposants à la loi restent mobilisés...



Ce mardi matin à 7h, quarante manifestants à l?appel de l?intersyndicale ornaise ont pris la direction du conseil général de l?Orne....les 3 accès à l?hotel départemental sont bloqués... pour apaiser un peu les morsures du froid matinal, un feu de palette a été allumé.....



Dans le même temps le PC ornais, distribuait des tracts aux entrées des usines, Carrier et Goavec, et devant l?entrée du bâtiment administratif du Crédit Agricole à Alençon ......

