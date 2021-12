Le carrossier mayennais Gruau lance son premier microbus électrique

Le Mayennais Gruau, leader européen de l'aménagement de véhicules utilitaires, a présenté mardi à Laval, son mini-bus électrique, avec ses 3 batteries rechargeables...

Il peut transporter 22 passagers et dispose d'une autonomie électrique de 120 kilomètres, de quoi assurer un service journalier.

Le premier Microbus électrique sera livré à l'agglomération Lavalloise en février. Le groupe Gruau vient aussi de signer des contrats avec le Luxembourg et la Suisse, et vise une production de 200 à 300 véhicules par an, à destination du marché européen.

Quelque 15 millions d'euros ont été investis depuis 2002 dans cee projet, porté aujourd'hui à 50/50 avec le groupe Bolloré.

