Athlétisme: l'IAAF met en place une instance indépendante sur les questions de dopage et corruption

Ces réformes interviennent alors que la Fédération est frappée depuis plusieurs mois par des affaires de dopage et de corruption qui ont conduit à la suspension de la Russie de toutes compétitions, y compris les JO de Rio, et à la mise en examen de l'ancien président de l'IAAF Lamine Diack pour corruption et blanchiment aggravé

A LIRE AUSSI.

Athlétisme: Russie, dopage, corruption, un cocktail chargé pour l'IAAF

Athlétisme: Usain Bolt, légende et rockstar du sprint

Réforme de la lutte andidopage: le sport entre interrogations et scepticisme