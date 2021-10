Salon du Cheval: plus de sports, de cavaliers et de chevaux

Pour ses 45 ans, "Le Salon du Cheval sera très orienté vers le sport et accueillera cette année 3.000 chevaux, ânes et poneys, contre 1.500 l'an dernier et deux fois plus de cavaliers", a confié à l'AFP Jessica Gordon, la nouvelle directrice.

"Côté sport, on organisera pour la première fois, un Derby de Cross indoor", a-t-elle ajouté.

Ce Derby de Cross en salle opposera samedi soir sur un parcours d'un kilomètre jonché d'obstacles naturels des cavaliers internationaux invités.

Parmi les temps forts du Salon, la "Nuit du cheval" entre sport et spectacle, associera deux monuments de l'art équestre : Mario Luraschi, dresseur, cascadeur pour le cinéma et les écuyers du Cadre Noir de Saumur qui s'attachent à faire rayonner l'équitation de tradition française avec grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété.

Pour rester dans la thématique sport et spectacle, le lendemain après-midi, une étape de la coupe du monde de voltige se déroulera lors de ce spectacle.

150.000 visiteurs attendus

Absent du Salon depuis une quinzaine d'années, un concours de saut d'obstacles ouvert à tous les cavaliers de clubs, amateurs et professionnels fera son retour. Il opposera des cavaliers de tous niveaux pendant neuf jours sur deux pistes dans de nombreuses disciplines, dont le dressage et la monte western.

"Grâce à cette compétition, le visiteur va pouvoir être acteur du Salon et venir avec son propre cheval", a commenté Jessica Gordon précisant que "l'infrastructure a été revue pour l'accueil des chevaux et des zones de vie pour les cavaliers".

Le concours "Equi Star", calqué sur le modèle des émissions de téléréalité, révèlera comme chaque année, les artistes équestres les plus talentueux.

"Le public votera via une application mobile à distance ou sur place. Les huit finalistes s'affronteront sur la piste du Salon du cheval le dernier week-end. Les concurrents seront départagés pour moitié par le public et les professionnels du cheval", a précisé Mme Gordon.

Le championnat du monde du cheval arabe fêtera, lui, du 25 au 27 novembre, sa 36e édition avec les 150 plus beaux pur sang arabes, venus du monde entier et surtout des Emirats. Esthétiques, résistants et endurants, ils seront présentés en main.

Au programme également de ce grand rendez-vous des cavaliers ou simples amoureux de chevaux, un stand parmi les 450 exposants, dédié à l'élevage et à la vente d'équidés et un espace voué au bien-être et à la santé animale.

Equidia, chaîne du cheval, diffusera 90 heures de direct "sport amateur" en exclusivité. Les 9 jours de compétitions amateurs "Prestige" seront montrés en direct et en replay gratuitement avec notamment des infos pratiques.

Le Salon du Cheval de Paris, tourné vers les sports équestres et qui attend près de 150.000 visiteurs, se terminera, par un concours de saut d'obstacles international portant le label 5 étoiles, le Longines Masters de Paris. L'élite du Saut d'obstacles mondial sera présente du 1er au 4 décembre.

