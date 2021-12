Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi

Est-ce que ce sera la manifestation de trop ? Est-ce un baroud d?honneur ?ou au contraire, une très forte mobilisation qui nous attend, demain, pour cette nouvelle journée nationale interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites ?

?Réforme adoptée hier par le Sénat, cet après-midi par l?Assemblée Nationale.



Dans l?Orne, l?intersyndicale appelle à une manifestation départementale, à Alençon:

Elle débutera à 11h, devant le Conseil Général ? pour se terminer Place Foch.

Autres manifestations, annoncées :

-à 15 h, place Leclerc à Argentan.

-à 16h, au Theil sur Huisne.

-à 17h, Place du marché à Flers.

-et à 17h30, devant la mairie de Mortagne ? et Place de la Poste à L?Aigle, manifestation qui sera suivie d?un barbecue : place de Verdun.



Aucune perturbation n?est prévue demain sur le réseau des bus interurbains Cap Orne.

A la Sncf :

1 train sur 2 sur Paris/ Granville.

1 TER sur 2, sauf entre Caen et Argentan ? TER remplacés par des bus.

Le détail sur 3w.sncf.com



Aujourd?hui :

-à Caen, la zone de Carpiquet, a été bloquée par 200 manifestants qui se sont relayés depuis hier soir : de nombreuses entreprises, des commerces, des sociétés de transport et une plateforme logistique de Carrefour y sont installées ?

-à Laval : pas de collecte des ordures ménagères, ce matin : des manifestants ont bloqué le centre technique municipal ? l?ensemble des services était paralysé.



En revanche : une majorité des 2/3 des salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne près de Rouen a voté ce matin pour la reprise du travail ? reprise qui est effective depuis 13h.

Les salariés y avaient cessé le travail depuis le 11 octobre.



Et puis à Argentan : la grogne d?habitants du centre ville, après les différentes manifestations qui ont laissé des dégradations très visibles : comme des tags réalisés par les lycéens, à la peinture, sur les portes de garage : rue de la Noé, Rue du Paty, entre autre?

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire