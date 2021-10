Les Rolling Stones sortent un nouvel album studio, après 11 ans de silence. Il n'y a aucune chanson orignale à l'intérieur, que des reprises, et des reprises... blues!

12 titres blues réunis dans cet album "Blues and Lonesome" dont vous pouvez voir le premier clip "Ride'em on down", avec l'actrice Kristen Stewart, subversive et langoureuse.