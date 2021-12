Soleil pâlichon aujourd'hui ... ciel compsé de nuages élevés et T° agréables de 10 à 17°

Une jolie collection de 10° ce matin...... 10°1 à L?Aigle, 10°2 à Mortagne et Flers... 10°3 à Argentan... 10°5 à Alençon !



Après dissipation des brouillards matinaux, nombreux et parfois denses, prudence sur les routes.... le ciel restera voilé de nuages élevés...



Le temps va devenir plus lumineux..... Le soleil sera présent bien que pâlichon. Le vent de Sud-Est faible devient modéré en s'orientant au Sud dans le courant de la matinée. Au fil des heures, le vent se renforce et souffle en rafales proches de 50 à 60 km/h. Les températures maximales atteignent 15 à 17 degrés.





La tendance de ce long week-end de la Toussaint :



Demain : des nuages et pluies... seul le bocage conservera quelques éclairices....



Dimanche : temps variable, des nuages porteurs de pluies, mais des éclaircies se développeront entre deux averses....



Lundi : un temps gris et pluvieux est prévu pour l?ensemble de la journée.....



T° de 6 à 15°

