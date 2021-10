Rouen. 200 jeunes au speed-meeting géant de la comptabilité à Rouen

Les métiers de la comptabilité recrutent et le font savoir. Mardi 29 novembre 2016, une cinquantaine de professionnels ont invité les étudiants à un speed-meeting qui se déroulait à la Fabrik, sur les quais de Rouen (Seine-Maritime).

200 étudiants de toute la région

Plus de 200 étudiants, originaires de Rouen mais aussi d'Évreux (Eure) et même de Caen (Calvados) ont fait le déplacement. Objectif de la rencontre : échanger et poser ses questions aussi bien aux experts-comptables qu'aux commissaires au compte ou aux collaborateurs de cabinet.

"Nous avons quasiment doublé le nombre de participants par rapport à l'édition précédente qui se tenait à Caen", s'est félicité Jean-Luc André, président de l'Ordre des experts-comptables de Normandie.

Un secteur porteur d'emplois

Si l'expérience a été réitérée, c'est que la profession souffre parfois d'idées reçues alors qu'elle présente d'importants besoins en recrutement. D'ici 5 ans, ce seront en effet près de 3 000 postes de collaborateurs et 200 postes d'experts comptables et de commissaires au compte qui seront à pourvoir.

