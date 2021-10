Ligue 1: Paris pense à "Chape" mais gagne sans souci contre Angers

Le symbole valait bien un avertissement: Edinson Cavani a écopé d'un carton jaune contre Angers mercredi, pour avoir enlevé son maillot à la suite de son 19e but en 19 matches cette saison - statistique zlatanesque! -, le 100e avec le Paris SG, sur un penalty provoqué par Hatem Ben Arfa (66e).

Doigts pointés vers le ciel, l'Uruguayen a ainsi découvert un t-shirt où était écrit "ACF Fuerza", hommage à l'équipe brésilienne de Chapecoense (1re div.), décimée dans un accident d'avion lundi soir alors qu'elle se rendait en Colombie pour disputer le match aller de sa première finale de Copa sudamericana, l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud.

Le Parc des Princes arborait, notamment chez les Ultras de la tribune Auteuil, de nombreux drapeaux brésiliens en guise d'hommage aux 71 victimes du crash aérien. Et le stade a parfaitement respecté la minute de silence qui a précédé le coup d'envoi de la rencontre, alors qu'une bannière "Forca Chape" était déployée en tribune Auteuil.

L'ouverture du score parisienne a aussi été 100% brésilienne, avec un corner de Lucas converti de la tête par le capitaine Thiago Silva (34e). Ce dernier avait sauvé, toujours de la tête et devant sa ligne de but, une tentative de Cheikh Ndoye quelques minutes plus tôt (26e).

Ben Arfa dans tous les bons coups

Car malgré ce contexte, et malgré aussi le bon match d'Angers, le Paris SG n'a pas semblé perturbé outre mesure et a tranquillement enquillé un 12e match sans défaite, dont 10 victoires, et profite du match nul de Monaco à Dijon (1-1) mardi pour se repositionner à la deuxième place de la Ligue 1.

Il reste ainsi à une longueur de Nice, vainqueur plus tôt mercredi contre Guingamp (1-0), avant un déplacement qui ne devrait a priori pas être le plus compliqué d'ici décembre, à Montpellier samedi (17h00).

Les Parisiens n'ont enregistré aucune blessure et peuvent surtout se réjouir de la montée en puissance de l'Espagnol Jese, auteur d'une bonne entrée en jeu en seconde période (57e) et surtout d'Hatem Ben Arfa.

L'ancien Niçois, titularisé pour la deuxième journée consécutive au poste de meneur de jeu, a été dans quasiment tous les bons coups offensifs du PSG, obtenant le penalty et cassant à plusieurs reprises les lignes parisiennes, à grands renforts des dribbles dont il a le secret, mais aussi de quelques passes inspirées.

Des cadres ménagés (Blaise Matuidi, Marco Verratti, Angel Di Maria), des habituels remplaçants en verve (Ben Arfa, Krychowiak, Kimpembe), la gestion d'effectif d'Unai Emery semble porter ses fruits, alors que le PSG se retrouve confronté à un calendrier démentiel d'ici les vacances d'hiver. Seul bémol: son gardien de but Alphonse Areola, qui n'a pas toujours rassuré devant ses buts. Mais là aussi, le PSG a de la réserve, avec Kevin Trapp prêt à faire jouer la concurrence.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: le PSG profite du premier faux pas niçois

Paris SG: de la casse et des promesses avant les échéances hivernales

Ligue 1: Paris croque Lyon et menace Nice, comme Monaco

Ligue 1: Monaco flambe, Lyon engrange, Lille coule

Ligue 1: PSG et Nice, trajectoires opposées lors de la 13e journée