Le 5e patient greffé du coeur artificiel de Carmat est mort

"L'ANSM a reçu l'information de la part de Carmat du décès de ce 5e patient" et le groupe de biotechnologie "a suspendu l'essai clinique suite à la survenue de ce décès" et à la demande de l'ANSM, a déclaré à l'AFP l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ce patient était le premier greffé dans le cadre de la "phase pivot" de l'essai clinique de Carmat, lancée fin août, c'est-à-dire l'étape finale devant lui permettre d'obtenir à terme le feu vert pour la commercialisation de son coeur artificiel.

