Calendrier Pirelli 2017 : les premières images dévoilées

Pour cette 44e édition, Peter Lindbergh est allé encore plus loin, souhaitant avant tout mettre en avant la sensibilité, l'émotion, et l'authenticité des modèles choisies. Une volonté qui se traduit par des portraits serrés, pris de près, en noir et blanc notamment.

Nicole Kidman, Helen Mirren, Uma Thurman



La passion de Peter Lindbergh pour le cinéma l'a amené à s'entourer de quatorze actrices de renommée internationale. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Léa Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, et Zhang Ziyi. Une quinzième personnalité s'ajoute à cette liste 5 étoiles. Il s'agit d'Anastasia Ignatova, professeure de théorie politique à l'université d'Etat de Moscou.



Ces quinze modèles ont pris la pose entre mai et juin 2016, dans cinq endroits divers et variés. Les clichés ont été réalisés à Los Angeles, Berlin, Londres, New York et sur la plage du Touquet. Le tout donnant lieu à une édition 2017 composée de 40 photographies, portraits et environnements confondus.