Berges piétonnes à Paris: pétanque, concerts, à boire et à manger

Le Conseil de Paris votera à la mi-décembre des conventions d'occupation du domaine public, contre redevances, pour les six premiers projets chargés d'animer ces berges dont la piétonnisation voulue par la maire de Paris Anne Hidalgo fait toujours polémique.

"Conformément à l'ambition de Paris d'être la capitale mondiale des économies solidaires et circulaires", selon le projet de délibération, les six premières activités proposées sont "toutes portées par des structures d'utilité sociale".

Les quais accueilleront ainsi un "atelier vélo solidaire de sensibilisation et de réparation", où l'on pourra soi-même réparer sa bicyclette, une buvette solidaire, un café-club équitable avec une scène-tremplin pour les jeunes artistes et espace de débats.

Un magasin vendra des souvenirs touristiques équitables et deux restaurants s'installeront, un servant des produits locaux et l'autre collaboratif avec cours de cuisine et formations à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les six activités proposées, qui devraient être installées à l'été 2018, contribueront à la création de neuf emplois en insertion.

Une association sportive proposera également, en amont du pont Louis-Philippe, la location gratuite de boules de pétanque et organisera des tournois.

Toutes les activités seront installées dans des structures légères, conformément au principe de "réversibilité" auquel s'est engagé la Ville.

Voulue par la maire PS Anne Hidalgo et votée en Conseil de Paris le 26 septembre pour lutter contre la pollution de l'air, la fermeture de la voie Georges-Pompidou interdit aux voitures 3,3 km du quai bas le long de la Seine, de l'entrée du tunnel des Tuileries (Ier arrondissement) à la sortie du tunnel Henri-IV (IVe).

