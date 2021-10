T° froides ce jeudi matin... de -1 à 0°5, mais nous profitons d'une journée ensoleillée... les T° resteront fraîches cet après midi, pas plus de 8 / 9° !

Météo France relevait ce jeudi matin : ? 1° à L?Aigle et Flers ....0° à Mortagne au Perche et Argentan... 0°5 à Alençon....

Nous profitons d'un beau soleil toute la journée sous un ciel clair.

Un air presque printanier... Seul bémol, le vent de nord-est assez sensible souffle entre 40 et 50 km/h en rafales et maintient un fond de l'air froid. Les températures ne dépasseront pas les 8/ 9°

