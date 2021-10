Bayeux. Si vous vous appelez Lara...

L'hôtel Villa Lara de Bayeux a décroché sa 5e étoile. L'établissement ouvert en 2012 rejoint ainsi un cercle fermé du grand luxe où figurent 330 hôtels en France, sept du Calvados et un autre du Bessin: la Chenevière, à Port-en-Bessin.

Le club des cinq

Cette étoile supplémentaire attribuée à l'établissement aux 28 chambres et suites de prestige situé dans le centre historique "vient récompenser les efforts de recherche d'excellence et reconnaître le niveau de haute qualité de l'hôtel", selon ses propriétaires, Rima et François Hébert. Pour Loïc Jamin, président de l'Office de tourisme de Bayeux Intercom, cette distinction "permet à Bayeux d'entrer dans le club des villes comptant un établissement 5 étoiles".

Pour fêter cette 5e étoile et leur 5e anniversaire, les propriétaires ont décidé d'offrir cinq nuitées à cinq femmes portant le prénom de Lara, celui de leur fille, qui a donné le nom à cet hôtel.

A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Italie: une succession de villages fantômes après le séisme

Kish, petite île d'Iran, joue la décontractée

Infirmiers et personnels hospitaliers en grève pour exprimer leur malaise

Enlèvement de la riche hôtelière: six personnes mises en examen à Nice