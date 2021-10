Rouen. Vigilance "temps froid" activée en Seine-Maritime

Alors que les températures descendent pour la première fois de l'hiver en dessous de zéro, la préfère de Seine-Maritime Nicole Klein a activé ce lundi 28 novembre 2016 la vigilance "temps froid" du plan d'hébergement d'urgence.

Des places d'hébergement supplémentaires

Elle a demandé que des places supplémentaires à l'hôtel soient mises à disposition dès ce lundi 28 novembre 2016 à Rouen, au Havre, Dieppe et d'Elbeuf (Seine-Maritime). Mardi 29 novembre 2016, le site Colette Yver (199 rue Albert Dupuis à Rouen) sera ouvert à 17h pour l'accueil des femmes, familles et enfants.

Une mesure provisoire

La préfecture rappelle que cette veille hivernale mobilise tous les acteurs du secteur de l'accueil et de l'insertion : les associations intervenant en accueil de jour, les équipes mobiles, le 115, les associations caritatives… mais aussi les établissements publics de santé, les mairies et les centres communaux d'action sociale (CCAS) ainsi que les services départementaux et de l'État.

Lire notre dossier : A Rouen, en ordre de bataille contre le froid

Cette mesure est provisoire. Elle pourra passer au niveau supérieur, vigilance "grand froid" si les températures ressenties atteignent un seuil situé entre - 11° et - 17°C et la température maximum ressentie est négative ou nulle.

A LIRE AUSSI.

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"

En Seine-Maritime, Bernard Cazeneuve promet l'arrivée de 60 policiers