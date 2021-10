Mises aux normes : 10 % des hôtels ornais pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à cet été, tant les investissements sont considérables

Les restaurateurs ornais n?ont plus la frite !

10% des hôtels ornais pourraient fermer d?ici cet ?été : c?est la conséquence des nouvelles normes incendies, décidées par l?Europe, qui imposent des investissements considérables.

Dans le même temps, le nombre de fermetures des cafés et autres bistrots, en zone rurale, est en augmentation de 30%...

?et puis, il a la mise au norme « handicap » qui arrive pour 2015?

? l?investissement et la formation, seront les thèmes de l?assemblée générale départementale des hôteliers-restaurateurs-cafetiers-patrons de discothèques, le 28 mars prochain, à Alençon. Le secteur emploi dans l?Orne 1 700 personnes dans 850 établissements.

