Téléthon 2016: baptêmes de voitures à Ifs

Le CAVS organise son traditionnel baptême en voitures de sport et de prestige au profit du téléthon. L'expostion est en accès libre, alors que les baptêmes se font en s'inscrivant sur place. Il faudra payer 5€ pour faire un tour dans ces voitures de rêve, une somme qui sera ensuite reversée au Téléthon. Cette année en nouveauté, une Lamborghini Huracan sera accessible aux baptêmes.

En plus de ces sensations sur la piste du CESR d'Ifs, vous pourrez tester un simulateur de courses, sur le même principe de paiement qui sera reversé au téléthon (3€ la session de 5 minutes).

Rendez-vous vendredi 2 décembre de 20h à 00h et samedi 3 décembre de 10h à 18h pour profiter de ces animations accessibles à partir de 6 ans. Plus d'informations au 06.86.64.13.66 ou 06.59.04.10.08 et sur Facebook.

Ecoutez Isméry Lebreton, au CAVS, nous présenter cette nouvelle session: