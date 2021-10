Du soleil pour toute la journée dans un ciel bleu et dégagé... T° de -3° au levé du jour à 11° cet après midi

Les T° sont froides en ce moment? ? 3° à Argentan... ? 2° à Flers... ? 1° à Alençon... et à Mortagne au Perche.... -0°7 à L?Aigle.

Dès ce début de matinée le soleil va s?installer dans un ciel bleu et dégagé? il dominera toute la journée? le vent d?est sera modéré? les T° maximales seront comprises entre 9 et 11°



Et ce franc soleil devrait nous accompagner jusqu?à mercredi......

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire