New Delhi: l'avenue Jantar Mantar, haut lieu de toutes les luttes

Satbir Singh vient là régulièrement depuis plus d'un an et demi, et il n'est pas seul. Au coeur de New Delhi, un campement de protestataires est le haut lieu des luttes en Inde. Grèves de la faim contre des licenciements, bataille contre les réquisitions de terres, appels à la pendaison pour les violeurs...