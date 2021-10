SM Caen : fin des abonnements demain

Pour la saison 2010-2011, les abonnements aux guichets – il n'est plus possible de s'abonner via Internet – prendront fin demain vendredi 30 juillet à 19 heures. Horaires d'ouverture : 10h-12h et 14h-19h, ce jeudi 29 et ce vendredi 30 juillet.