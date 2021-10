Ligue 1: Cavani offre à Emery une victoire clé à Lyon

Ce fut pourtant difficile chez des Lyonnais dominés d'abord, puis totalement métamorphosés après la pause et le but du mal aimé Mathieu Valbuena (48e). Mais le PSG d'Emery a finalement remporté un vrai choc en L1, après le déplacement raté à Monaco fin août et une lourde défaite 3-1.

Ce virage, l'entraîneur basque l'a réussi à Lyon, là où Laurent Blanc, le précédent entraîneur, n'avait jamais gagné en championnat.

Son équipe est donc clairement en train de marquer son territoire. Mercredi, le PSG avait déjà obtenu un nul plutôt prometteur à Arsenal (2-2), qui devrait lui permettre de finir en tête de sa poule de Ligue des champions.

En L1, il n'est maintenant plus qu'à un point de Nice, qui a concédé le nul face à Bastia (1-1). Nice que Paris affrontera lors d'un autre grand tournant avant la trêve hivernale le 11 décembre au Parc des Princes.

Emery peut donc remercier l'inévitable Matador, Edinson Cavani, le meilleur marqueur du championnat qui vient d'inscrire ses 12e et 13e réalisations en L1.

Dans un premier acte archi dominé par les Parisiens, c'est lui qui a transformé le penalty sur une faute bien évitable de Maxime Gonalons sur Thiago Motta (30e). Lui encore qui a marqué opportunément de la tête sur un service idéal de Thomas Meunier (81e). Le Belge était entré en jeu dès la 66e minute pour remplacer Hatem Ben Arfa, le grand perdant de la soirée.

HBA voulait croire en sa rédemption, dans un scénario idéal pour lui, sur la pelouse de son club formateur et de ses débuts.

Mais l'ancien chouchou lyonnais est passé complètement à côté de son début de rencontre, paralysé par l'enjeu. Et interrogé à la mi-temps sur ses sensations, il a naïvement répondu à Canal+ qu'il était tout simplement "mort" (de fatigue), avant de s'éteindre par la suite.

Le rebond Valbuena

C'est finalement un autre joueur en quête de rebond qui s'est illustré dans cette partie, côté lyonnais. Mathieu Valbuena, entré après la pause en remplacement de Maciej Rybus, a inscrit son premier but en Ligue 1 depuis plus d'un an, le 23 octobre... 2015 contre Toulouse.

Son entrée et celle de Nabil Fekir ont complètement changé la physionomie du match. Sans eux, Lyon ne jouait que la défense et plutôt mal, à l'image de l'erreur du taulier Gonalons sur Thiago Motta.

Mais le changement tactique opéré par Bruno Genesio a payé. Valbuena a relancé les siens d'une puissante frappe sous la barre (48e), après une première tentative sur le poteau de Rafael.

L'ancien Marseillais avait déjà été plutôt bon face au Dinamo Zagreb mardi. Il avait aussitôt demandé dans les médias un peu plus de temps de jeu pour se relancer après l'année "la plus difficile de sa carrière", minée par l'affaire du chantage à la sex tape et les blessures.

Il n'a pas été titularisé mais a réalisé une très bonne seconde période. Et il a obligé Emery à répondre à son homologue lyonnais. C'est ce que le Basque a fait en faisant entrer Meunier, auteur de la passe décisive.

Pari réussi pour Emery. Si son PSG bat Ludogorets le 6 décembre pour finir en tête de son groupe en C1, puis Nice cinq jours plus tard, il deviendra difficile de faire la fine bouche.

