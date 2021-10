Ligue 1: Monaco impitoyable, Lorient inconsolable

. Monaco, "même les yeux bandés"

Rudi Garcia a passé une sale soirée sur le banc de l'OM, regardant sa défense s'émietter au fil des minutes. Ce qui ne l'a pas privé de son sens de la répartie pour commenter cette correction.

"C'est aussi une différence de confiance. Même si on demandait aux Monégasques de jouer les yeux bandés, ils pourraient marquer des buts", a ainsi lancé l'ex-entraîneur de l'AS Rome et de Lille.

A la mi-temps, le score était déjà de 3-0 : que dire à ses joueurs ? "On leur dit de ne pas en prendre six comme ça a été le tarif pour quelques-uns (Montpellier et Nancy face à Monaco en L1)" : la punchline de la soirée.

Encore une ? "Monaco n'est pas seulement la meilleure attaque du championnat, c'est la meilleure équipe d'Europe. Devant Barcelone, le Real et toutes ces équipes qui possèdent les meilleurs attaquants du monde".

Garcia a raison : l'ASM, c'est 43 buts en 14 matches de L1, soit 3,07 buts en moyenne. Samedi, Valère Germain s'est notamment fait plaisir avec un doublé.

A Marseille, le chantier est immense. Le nouveau directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta sait qu'il devra dénicher des perles au mercato d'hiver pour redresser la situation...

Et Monaco dans tout ça, pense-t-il au titre ? "On ne va pas limiter nos ambitions", s'est contenté de répondre le coach Leonardo Jardim. Nice, qui reçoit Bastia dimanche (17h00), reprendra la tête avec un match nul (Monaco n'est leader qu'à la différence de buts, +28 contre +16).

Le PSG, à trois points des Monégasques et des Niçois, voudra sans doute se mêler aux débats en tête, à la faveur de son déplacement très attendu à Lyon dimanche soir.

. Lorient, la désillusion

C'était le 24 septembre et les Merlus avaient battu Lyon 1 à 0. Depuis, plus aucun succès et Sylvain Ripoll a été limogé. Son remplaçant Bernard Casoni, qui avait commencé avec un revers contre Monaco (3-0) il y a une semaine, a cru renouer avec la victoire samedi.

Jusqu'à la 75e minute, ses Merlus menaient 3 à 1, grâce notamment à un doublé de Benjamin Moukandjo. Mais un doublé en trois minutes de Thibaut Vion a brisé le rêve breton : score final 3-3 !

Casoni pourra demander des conseils à Jocelyn Gourvennec, son homologue à Bordeaux. Les Girondins, menés 2 à 1 chez eux jusqu'à la 88e minute, l'ont emporté sur le fil 3 à 2 !

Lorient est toujours bon dernier, à trois points du 19e, Lille. Et Casoni sait que la fin d'année sera difficile : le dernier match de la première moitié de saison, c'est au Parc des Princes le 21 décembre contre le PSG...

Lille, qui s'est séparé cette semaine de Frédéric Antonetti (remplacé par l'intérimaire Patrick Collot), n'est allé chercher qu'un match nul (0-0) à Nantes.

Chez les Nantais, d'ailleurs, il y a toujours de la tension. Juste avant ce match, des supporters des Canaris, en froid avec la direction du club, ont provoqué des incidents en pénétrant de force dans un autre stade de la ville où avait lieu un match de la réserve nantaise...

Dans les autres rencontres, Montpellier a concédé le nul (0-0) contre Nancy, et Guingamp a arraché un point face à Caen (1-1).

Résultats de la 14e journée de la Ligue 1:

vendredi

Rennes - Toulouse 1 - 0

samedi

Monaco - Marseille 4 - 0

Montpellier - Nancy 0 - 0

Metz - Lorient 3 - 3

Bordeaux - Dijon 3 - 2

Nantes - Lille 0 - 0

Caen - Guingamp 1 - 1

dimanche

(15h00) Angers - Saint-Etienne

(17h00) Nice - Bastia

(20h45) Lyon - Paris SG

