Primaire du PS: Bartolone veut que Hollande et Valls participent

Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone (PS) a dit souhaiter, samedi à Bondy (Seine-Saint-Denis), que François Hollande et Manuel Valls participent à la primaire initiée par le PS des 22 et 29 janvier, avant de se rassembler au second tour, de même qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.