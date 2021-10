Nouvelle action des éleveurs porcins sur les autoroutes au Mans et à Laval

Ils ne désarment pas !

Des éleveurs porcins ont de nouveau vérifié les provenances de la viande de porc jeudi soir au Mans et à Laval.... ils étaient une trentaine au nord du Mans, plus de 200 à Laval, sur les autoroutes en direction de Paris, à l?appel des syndicats FDSEA et des Jeunes Agriculteurs... une quinzaine de camions déchargés de leur marchandise qui a été brûlée sur place .... Les éleveurs réclament toujours une traçabilité de la viande porcine et notamment des produits transformés avec la pose du logo « viande porcine française »....et luttent pour une augmentation des prix payés à la production.....

