Rouen. Chômage : en octobre, légère baisse en France, hausse en Normandie

À la fin du mois d'octobre 2016, en Normandie, le chômage a légèrement augmenté de 0,4% par rapport au mois de septembre, dans la catégorie A. En effet, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité professionnelle s'établit à 172 540, soit 660 personnes supplémentaires. Ce chiffre baisse de 3,0% en un an. En France métropolitaine, il baisse de 0,3% par rapport au mois d'août.

En hausse dans les 5 départements normands

Dans le détail, en catégorie A, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse dans tous les départements normands. Il augmente de 1,5 % dans le département de l'Orne, de 0,7% dans la Manche, de 0,5% dans le Calvados, de 0,3% dans l'Eure et de 0,1% en Seine-Maritime.

Au total, 285 410 personnes étaient inscrites en catégories A, B et C à la fin du mois d'octobre 2016, en Normandie. Un chiffre en baisse de 0,4% sur un mois, en hausse de 0,3% sur un an.

