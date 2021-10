pop rock. Nada Surf sur scène au Big Band Café, le 30 novembre

Le Big Band Café d'Hérouville Saint-Clair accueille le 30 novembre 2016, le groupe de rock américain Nada Surf. Maintenant leurs influences pop-rock et folk, les quatre musiciens livrent avec leur nouvel opus, "You know who you are", des mélodies parfois plus pop comme le très efficace "Friend Hospital" ou "Rushing". Ceux qui se sont rendus célèbres dans le monde entier avec leur tube "Popular" - il y a de cela tout juste vingt ans... - n'ont pas pris une ride. En octobre dernier, est sorti "Peaceful Ghosts", un album-concert qui regroupe des classiques du groupe comme de nouvelles versions des chansons contenues dans leur dernier album "You know who you are".

Mercredi 30 novembre à 20h au Big Band Café, 1 Avenue du Haut Crépon, Hérouville-Saint-Clair. Tarifs : 18, 20, 22 et 25€. Tél. 02 31 47 96 13

