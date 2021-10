T° douces ce mardi matin, de 6 à 7°... jusqu'à 17° cet après midi... sous un ciel variable alternant nuages et éclaircies

Les T° relevées par Météo France sont douces ce mardi matin.... 5°5 à Flers... 6° à L?Aigle et Argentan... 6°5 à Alençon....7° à Mortagne.



Le temps est très doux sous un ciel variable avec quelques éclaircies et passages nuageux fréquents.

De très faibles ondées peuvent se produire ici ou là, notamment ce matin, quelques gouttes de pluies, pas plus....



Les températures sont très douces : les maximales atteignent 15 à 17 degrés du Nord-Bocage au sud du Perche..

Le vent est faible d'est à nord-est.

