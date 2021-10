Primaire: Fillon l'emporterait avec 65% des voix au second tour

Les trois-quarts des sympathisants des Républicains (75%) opteraient pour François Fillon, un quart (25%) pour Alain Juppé, selon cette enquête pour Paris Match, iTELE et Sud radio.

Deux tiers des proches des centristes du MoDem et de l'UDI (66%) choisiraient en revanche Alain Juppé et 34% François Fillon.

Par ailleurs, 78% des électeurs de Nicolas Sarkozy du 1er tour se reporteraient sur François Fillon dimanche, contre seulement 19% pour Alain Juppé.

L'indice de participation au second tour est estimé à 9% du corps électoral.

Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 novembre auprès d'un échantillon de 6.901 personnes de 18 ans et plus, dont ont été tirés 619 électeurs se déclarant certains de participer au second tour, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur 1,8% à 4,1%.

