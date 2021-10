Les travaux sur la future zone commerciale à l'Ouest d'Alençon vont bon train !

C?est un chantier que personne ne peut ignorer en passant route de Bretagne à Alençon... la future « Zone Ouest » est la proie des engins de terrassements depuis maintenant 6 mois....Les premiers commerces de ce vaste ensemble situé devant le parc des expos, devraient ouvrir dans un an.....

Restaurants, magasins, multiplexe de cinéma, et plus tard, une résidence étudiante, une maison de retraite et des logements... Aujourd?hui, le terrain a été mis à niveau... les canalisations sont en cours d?installation, les 25 000 m2 de plateformes destinées à accueillir les premières constructions d?espaces commerciaux sont prêts....

Le Montage des premières structures métalliques devraient débuter tout prochainement, selon le chef, de ce vaste chantier, interrogé par l?Orne Hebdo en kiosque ce mardi...Coût global de ce projet : 80 millions d?euros ....

