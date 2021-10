Montfiquet. Calvados: chevreuils et cerfs traversent sous ses roues, une femme blessée

Il était 8h15, mercredi 23 novembre 2016, lorsqu'une femme qui circulait sur la RD 122 a été surprise par une dizaine de chevreuils et cerfs à hauteur de la commune de Montfiquet (Calvados). Les animaux ont subitement traversé la chaussée.

Voiture au fossé

La conductrice, âgée d'une trentaine d'années et vivant dans la Manche, a alors perdu le contrôle de son véhicule en tentant de les éviter et a terminé sa course au fossé.

Légèrement blessée, celle-ci a été a été conduite par les sapeurs-pompiers de Balleroy au centre hospitalier de Bayeux.

