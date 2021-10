Temps généralement gris ce jeudi... de brèves éclaircies cet après midi dans un ciel encombré. T° de 5 à 11°

Météo France relevait ce jeudi matin, 4°5 à L?Aigle, 5° à Mortagne au Perche et Argentan... 5°8 à Alençon et Flers .



Ce matin, le gris est la couleur dominante du ciel : cette grisaille s'accompagne de visibilités médiocres et de quelques petits crachins passagers. Timide amélioration en cours d'après-midi avec quelques éclaircies possibles .....Le vent de nord, encore soutenu ce matin, rend le temps désagréable et limite la hausse des températures aux alentours de 9 à 11 degrés seulement.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire