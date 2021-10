Internet de plus en plus incontournable pour les achats de Noël

Selon Médiamétrie, qui a interrogé 3.000 internautes représentatifs de la population française, 72% des Français (+4 points) vont cette année faire leurs emplettes de Noël sur la Toile. Et 87% vont également utiliser internet pour préparer leurs achats, soit 239.000 personnes de plus que l'an dernier.

Cette année, "les internautes ne se contenteront pas d'acheter leurs cadeaux en ligne", puisque près de la moitié d'entre eux (48%) utilisera la Toile pour préparer aussi le réveillon, avec une progression de 2 points sur les intentions d'achat en épicerie fine et traiteur en ligne, note Bertrand Krug, directeur-adjoint chez Médiamétrie.

Selon la fédération du e-commerce (Fevad), plus de 13,5 milliards d'euros devraient être dépensés en ligne cette année entre novembre et fin décembre. C'est 10% de plus que l'an dernier, et ce, même si les budgets, dans un contexte de crise, restent un peu revus à la baisse.

Pour Noël 2016, les cyber-acheteurs hexagonaux consacreront en moyenne 195 euros de leur budget de fêtes aux dépenses en ligne, contre 199 euros en 2015.

La part des achats effectués en ligne pendant la période progressera de 1%, passant à 59%, et montrant qu'"internet devient un incontournable pendant la période des fêtes", estime M. Krug.

Contrairement aux idées reçues, ce sont les séniors qui alloueront le plus gros budget aux achats en ligne, avec en moyenne 233 euros (50 ans et plus) et 246 euros (65 ans et plus).

Pour l'ensemble des Français, le canal privilégié pour ces emplettes restera l'ordinateur (67%), mais la part des courses de Noël effectuées sur mobile (13%) et tablettes (21%) est loin d'être négligeable, les consommateurs plébiscitant la possibilité de pouvoir ainsi faire leurs achats n'importe où, notamment les 15-34 ans.

