Saiint-Lô. Manche : des excès de vitesse et conduites sous alcool dans le Cotentin

Un automobiliste a été flashé à 123 km/h au lieu de 90 sur la commune de Tamerville, le conducteur a également été contrôle positif à l'alcool, 0,35 gr/l alors qu'un enfant de 7 ans était à l'arrière.

Deux autres automobilistes ont été flashés à 109 et 118 km/h au lieu de 90, à Yvetot-Bocage et Digovislle.

4 alcoolémies positives

Et 4 autres automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcool, à Quettehou et Fierville-les-Mines, pour deux conducteurs qui roulaient avec 1 g 9 et 2 g d'alcool dans le sang. Les permis de conduire ont été retirés sur le champ.

