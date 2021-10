Rouen. En Seine-Maritime, des ateliers pour aider les parents à gérer les devoirs du soir

"Tous les enfants peuvent réussir." Tous? Vous en êtes sûr? Même le mien? Oui, même le vôtre. Fabienne de Germay, formatrice et consultante en gestion mentale à Rouen (Seine-Maritime), en est persuadée. Et ce n'est pas une simple conviction intime, sa réflexion s'appuie sur un immense travail de recherche et de lecture.

Gestion mentale

Les ateliers proposés par Fabienne de Germay aux parents d'élèves pour les aider à accompagner leur enfant dans les devoirs du soir s'inscrivent dans la mouvance de l'éducation positive.

"Parmi les auteurs que j'ai pu lire, Antoine de la Garanderie, grand pédagogue du XXe siècle a tout particulièrement retenu mon attention, raconte Fabienne de Germay. Sa démarche est extrêmement intéressante, car il s'est interrogé sur les raisons du succès des enfants à l'école, et non sur les causes de l'échec." Fort de plusieurs dizaines d'années d'enseignement dans les grands lycées versaillais, il décrit le processus mental, qu'on appelle aussi la gestion mentale des apprentissages, en cinq gestes: attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination.

Chaque individu a une façon bien particulière de faire ces gestes et c'est parfois ce qui pose un problème dans le binôme parent/enfant. "Qui ne s'est jamais trouvé devant son enfant, essayant de lui apprendre B-A = BA, c'est-à-dire une évidence pour nous, et de voir ses yeux stupéfaits, ne comprenant pas ce qu'on lui explique? Chacun a un profil pédagogique, et une gestuelle cognitive propres. Si on applique SA méthode à un enfant qui n'y est pas réceptif, on va droit à l'échec", explique Fabienne de Germay. Et c'est justement l'objet des six ateliers pratiques qu'elle organise: donner aux parents des clés pour apaiser leur relation avec leur enfant, notamment pendant les devoirs du soir.

Psychologie cognitive

S'appuyant aussi sur les neurosciences, ces ateliers s'inspirent largement des travaux de Stanislas Dehaene, titulaire au Collège de France de la chaire de psychologie cognitive (ce qui concerne la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention). "Autrefois, on pensait que la réussite scolaire était directement liée au QI, explique Fabienne de Germay. On sait aujourd'hui, grâce à l'IRM, que ce n'est pas totalement vrai. Ce sont les fonctions exécutives qui sont réellement prédictives de la réussite dans les apprentissages scolaires.”

Éveil de l'intelligence

Tout le monde peut réussir à l'école, mais face aux difficultés rencontrées par leurs enfants, les parents doivent d'abord gérer leur propre émotion et… ne pas agir trop tard. Attention à la phobie scolaire: le ras-le-bol total de l'enfant pour l'école. Et c'est justement là que les ateliers peuvent être un réel coup de pouce aux parents désespérés, en leur donnant les clés pour éveiller l'intelligence de leur enfant, jusqu'à l'amener vers l'apprentissage en autonomie.

Pratique. Plus d'informations: Fabienne de Germay, fabiennedegermay@gmail.com, 06 63 33 49 75

