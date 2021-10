Christine and the Queens, JR, Macron: Français les plus influents

Le pâtissier Pierre Hermé (4e) et l'actrice oscarisée Marion Cotillard (5e) complètent le Top 5 de "ceux qui font rayonner le génie français", publié lundi dans l'édition française de la revue américaine.

Prenant en compte l'intérêt de la presse étrangère pour des personnalités françaises ces derniers mois, la sélection a été établie par la rédaction du magazine qui revendique une diffusion mensuelle de 92.000 exemplaires.

En tête du classement 2016, la chanteuse Christine And The Queens, 28 ans, "au charisme de démon en passe de devenir une icône mondiale", selon Vanity Fair, succède à Daft Punk (2013), Christine Lagarde (2014) et Carlos Ghosn (2015).

"Les théoriciens du déclin français qui prophétisent des choses sombres en sont pour leurs frais. Le génie français se porte bien!", commente Michel Denisot, directeur de la rédaction de Vanity Fair France.

"Ce classement démontre que notre pays a énormément de talent et d'ambition dans tous les secteurs, avec l'émergence très nette d'une nouvelle génération", a-t-il souligné auprès de l'AFP, à l'image de Christine, "artiste français numéro un en Angleterre ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, invitée des plus grands talk-shows américains et adoubée par Madonna et Elton John".

Parmi les 50 Français qui comptent dans le monde, selon cette sélection, des créatifs, artistes, entrepreneurs, designers, sportifs, scientifiques, écrivains... Seuls deux politiques sont cités : Emmanuel Macron et la maire de Paris Anne Hidalgo (23e).

Parmi les personnalités 2016, le judoka Teddy Riner (8e), la styliste Isabel Marant (9e), le chercheur en intelligence artificielle qui travaille pour Facebook Yann LeCun (12ème), la chef étoilée Dominique Crenn (15e), le couturier Olivier Rousteing (17e), l'actrice Isabelle Huppert (19e), le virologue et spécialiste du cancer André Choulika (22e), le fondateur de Free Xavier Niel (26e), le PDG de Devialet (hi-fi) Quentin Sannié (34e), l'architecte- décorateur Thierry Despont (43e), l'ingénieur Michel Virlogeux (viaduc de Millau) (45e) et la chef d'orchestre Emmanuelle Haïm à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne (50e).

La plupart de ces "ambassadeurs de l'influence de la France" font leur entrée dans ce classement, avec les femmes à l'honneur (27 sur 50 personnalités) et les moins de 30 ans (10 sur 50).

