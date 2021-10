Vols de métaux et de deux scooteurs dans le Perche : deux hommes écopent de 2 ans de prison dont 1 an ferme chacun

deux hommes issus de la communauté des gens du voyage condamnés lundi soir, à Alençon, à deux ans de prison, dont un an ferme, et mise à l?épreuve de 2 ans chacun... âgés de 44 et 36 ans, ils étaient jugés pour le vol de deux scooteurs et vols de métaux à Longny au Perche et à La Rouge samedi soir... l?un des deux prévenus, conduisait également une camionnette sous état alcoolique,1g76 d?alcool par litre de sang, et sans permi, déjà annulé... le tribunal d?Alençon a également prononcé leur incarcération immédiate.

