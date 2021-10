Mort de Paul Tourenne, le dernier des Frères Jacques

"Mon père est mort. Il avait 93 ans", a indiqué son fils Robin, joint par téléphone.

Paul Tourenne, également photographe, vivait à Montréal au Québec depuis une dizaine d'années. "Il est mort de vieillesse, son coeur a lâché", a dit son fils qui a salué "la carrière magnifique" de son père.

Le quatuor s'était formé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il comptait deux véritables frères (André et Georges Bellec) et deux faux (François Soubeyran et Paul Tourenne). Le nom "Frères Jacques" était né de l'expression "Faire le Jacques" (faire l'imbécile).

"Une page se referme sur l'un de nos plus grands quatuors vocaux de l'après-guerre", a regretté la ministre de la Culture Audrey Azoulay dans un communiqué. "Ils sont notre patrimoine, source d'inspiration pour bien des artistes et resteront vivants pour les générations futures au travers de leurs enregistrements", a-t-elle salué.

Les "Frères Jacques" alliaient chanson et comédie. Leur tenue de scène, collants noirs, justaucorps de couleurs différentes (vert pour André Bellec, jaune pour Georges, rouge pour François Soubeyran, bleu pour Paul Tourenne), gants et chapeaux haut-de-forme, a grandement contribué à leur notoriété.

Ils avaient remporté le Grand Prix du Disque en 1950, avec la chanson "L'Inventaire". A leur répertoire, il y avait Boris Vian mais aussi des chansons paillardes ou des parodies de musique classique ("La Truite", de Franz Schubert).

En 1976, ils donnent leur 7.000ème récital. Trois ans plus tard, ils entament une tournée d'adieux qui s'achèvera en 1983.

François Soubeyran est mort le 21 octobre 2002, André Bellec est décédé le 3 octobre 2008 et son frère Georges s'est éteint le 13 décembre 2012.

