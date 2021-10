Angleterre : Fini le billet de banque en papier, il sera désormais en plastique

Le nouveau billet anglais de cinq livres est sorti. En plastique, il est beaucoup plus résistant que les anciens en papier. Il est par exemple capable de survivre à un lavage en machine, il est indéchirable, et beaucoup moins falsifiable ! Son espérance de vie est estimée à près de trois fois supérieure à son prédécesseur.



LIRE AUSSI : Découvrez les nouveaux billets à 0 € !



La Banque d’Angleterre cherche également à s'assurer qu'il sera beaucoup plus difficile à contrefaire car les systèmes de sécurité sont très perfectionnés. L'autre nouveauté avec ce billet, c'est l'apparition de l’ancien premier ministre Winston Churchill sur la deuxième face de ce billet de cinq livres (l'autre étant bien sûr la Reine Elizabeth II). Il remplace la réformatrice Elizabeth Fry. Imprimé à 440 millions d’exemplaires pour commencer, le nouveau billet est en circulation et sa version papier sera valable encore jusqu’au 5 mai 2017.



LIRE AUSSI : Escroquerie en Suisse : Il hypnotise les gens devant les distributeurs de billets



De la même manière que les billets en Euro sont modifiés, l’Angleterre va progressivement remplacer tous ses billets en polymère. Celui de dix livres est annoncé pour l‘été 2017, avec la romancière Jane Austen sur un de ses faces.



Ces billets en polymère - plastique ont déjà été testés par l’Australie, le Canada et la Roumanie.



LIRE AUSSI : Il paye ses impots avec 22 940 pièces de 1 centimes, et un billet de 10 euros