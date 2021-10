Ligue 1: Guingamp sauve le nul face à Bordeaux

Guingamp a arraché in extremis le nul face à Bordeaux (1-1) grâce à un but de Jimmy Briand dans le temps additionnel, dimanche lors de la 13e journée, empêchant Jocelyn Gourvennec de faire un retour gagnant contre le club qu'il a entraîné pendant six ans.