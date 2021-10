Cherbourg. Manche : 214 mètres de voitures et de conteneurs à la dérive au nord de Cherbourg

Vendredi 18 novembre 2016, le cargo Grande Francia, battant pavillon italien, alerte les secours maritimes. Le commandant de ce navire de 214 mètres de longueur, transportant des automobiles et des conteneurs, annonce se retrouver en avarie à 14 milles marins au nord de Cherbourg (Manche), soit environ 25 km. En cause : un problème de moteurs.

Intervention à bord

Le cargo est à la dérive et se rapproche rapidement des côtes, notamment à cause des mauvaises conditions météorologiques et de son poids. Le Centre des opérations maritimes envoie alors le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS), l'Abeille Liberté, en alerte à quai à Cherbourg. Deux officiers interviennent ensuite à bord, pour des réparations notamment, avant de repartir alors que le Grande Francia, n'est plus qu'à huit kilomètres de Cherbourg.

Le navire a pu reprendre sa route vers le nord-est. L'Abeille Liberté est resté mobilisée pour assurer une escorte, avant de décrocher, estimant qu'il ne subsistait plus aucun risque.

