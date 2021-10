Normandie : comment et où voter pour la primaire de la droite et du centre ? (CARTE)

Ce dimanche 20 novembre 2016 se tient le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Objectif ? Désigner le candidat des Républicains aux élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017.

Six candidats à départager

Six candidats prétendent à briguer l'Elysée : Qui de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, Bruno Le Maire ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet représentera les couleurs des Républicains dans la course à la Présidence de la République Française ?

Qui peut voter ?

Pour voter à la primaire de la droite et du centre, il faut remplir les critères suivants :

Etre inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015.

Verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d'organisation.

Signer la phrase suivante : "Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France".

Où voter ?

Plus de 10 000 bureaux de vote sont répartis sur toute la France ce dimanche 20 novembre 2016 pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Nombre d'entre eux se trouvent dans le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Notre carte :