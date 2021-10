Orages et grêle : une quinzaine d'accidents sur les routes de la Manche

Les pompiers de la Manche ont eu fort à faire en raison des conditions climatiques, vendredi 18 novembre 2016. Ce matin, ils sont intervenus à sept reprises pour des accidents de la route dans les secteurs de Valognes, Carentan et Saint-Fromond. « A cause de la grêle, les automobilistes glissent et c'est le carambolage », précise le SDIS de la Manche.

A la mi-journée, plusieurs violents coups de tonnerre ont été entendus, notamment sur Saint-Lô. « Les vitres ont tremblé. La foudre n'est vraiment pas tombée loin », témoigne une habitante.

D'importants dégâts matériels

A 16h, les pompiers avaient été appelés pour huit nouveaux accidents, principalement sur l'A84.

Aucun blessé n'est heureusement à déplorer. Les dégâts ne sont que matériels.

Hier, jeudi 17 novembre 2016, Météo France avait placé le département de la Manche en vigilance jaune aux orages et rafales de vent.