8 ans après sa disparition, ils retrouvent leur chienne "Noisette"

Noisette, est une chienne épagneul breton de pure race inscrite au ficher LOF (livre des origines français). Issue d'un élevage, la famille l'avait adoptée en 2006. Deux ans plus tard, elle est introuvable. Sans laisser la moindre trace, Noisette s'est évanouie dans la nature, sans doute volée.



Des semaines durant, sa famille n'a eu de cesse de faire des recherches, d'appeler chez les vétérinaires du coin, de déposer des tracts... Rien n'y fera, Noisette est introuvable. Marie-Ange, sa maîtresse n'y croit plus vraiment et finira par baisser les bras... Noisette est perdue définitivement.



La famille a dû progressivement s'habituer à cette absence. La séparation était plus difficile encore pour leur fils handicapé qui avait tissé des liens fort avec l'animal.



Alors qu'ils ne pensaient même plus à elle, l'histoire va connaitre un tournant extraordinaire, 8 ans plus tard.



La famille a reçu dans sa boite aux lettres au début du mois de novembre, un courrier de l'I-CAD (le fichier national d'identification des carnivores domestiques). Celui-ci souhaitait mettre à l'adoption Noisette par le biais de l'association, L'Arche de Squirel... ce qui voulait dire, et chose improbable pour la famille, que Noisette avait été retrouvée !



C'est l'inscription au fichier LOF, qui oblige à pucer ou tatouer son animal, et se répertorier dans les fichers de l'I-CAD qui a permis aux différents organismes de retrouver la famille de Noisette.





L'association l'Arche de Squirel a récupéré la chienne qui souffrait de mauvais traitements



La famille s'est précipitée sur facebook pour retrouver des photos de Noisette, et l'a reconnue au premier coup d'oeil. L'un des fils de Marie-Ange s'est alors empressé de contacter l'association, et a fait beaucoup de kilomètres pour aller la rechercher. Une fois rentrés à la maison... C'était la fête ! Elle a reconnu tout de suite ses maîtres qui l'avait adoptée il y a 10 ans !



Que s'est-il passé durant 8 ans ?



Personne ne le sait précisément. Noisette a certainement été volée, et est certainement passée entre les mains de plusieurs personnes. Elle a été retrouvé chez un homme qui l'avait récupérée mais qui ne s'en occupait pas. Les voisins l'ont sauvée d'une mort certaine, en appelant l'association l'Arche de Squirel. Venue la chercher, elle ne pesait que 11 kilos, était complètement dénutrie, et présentait des plaies.



Noisette a depuis repris ses repères, des forces, la joie de vivre, et porte toujours une certaine affection envers Marie-Ange et son fils handicapé pour qui c'était la plus grande joie de retrouver sa chienne.