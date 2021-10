Les rues du centre-ville de Briouze vont grouiller de visiteurs ce weekend à l'occasion de la traditionnelle Foire Sainte Catherine.



Déballage tous commeces, fête foraine, marché agricole, les foulées Briouzaines, foire aux arbres, et des animation très nombreuses au programme, comme nous l'explique, Jean-Pierre SALLES, Monsieur le Maire de Briouze.







Restauration sur place.Entrée et parking gratuits.- 20h30 : super loto - sous le chapiteau, à côté de l'Eglise- Randonnée VTT : inscriptions dès 8h- Randonnée pédestre : départ à 9h (avec participation), RDV salle du Rex- 14h : initiation aux premiers secours organisée par la croix rouge - salle rue Saint-Denis- Tout l'après-midi : foire aux arbres- concours de belote - salle du rex- foire aux arbres- déballage tous commerces- chapiteau artisans- matériel agricole- fête foraine- démonstration sécurité routière - halle Victor Vivier- association des croqueurs de pommes et concours de confitures - l'espace culturel du Houlme- 31ème édition des foulées briouzaines - retrait des dossards à partir de 11h30- foire aux arbres- déballage tous commerces- chapiteau artisans- matériel agricole- fête foraine- foire aux bestiaux- 11h30 : marché aux veaux à la cloche- grande vente de génisses normandes et frisonnes- association des croqueurs de pommes - espace culturel du Houlme