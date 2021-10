Dimanche 20 et 27 novembre 2016, les électeurs peuvent se rendre aux urnes pour voter lors de la primaire de la droite et du centre. En Seine-Maritime, 183 bureaux de vote sont installés sur tout le territoire. Mais à quoi s'engagent-ils ? Car ceux qui vont glisser un bulletin ne seront pas tous des encartés d'un des partis de la droite (Les Républicains, UDI, Parti Chrétien-Démocrate). Ils se définissent comme sympathisants et ne veulent pas que leurs noms se retrouvent n'importe où.

Les listes d'électeurs détruites

L'inquiétude première des votants qui veulent participer mais ne souhaitent pas rester dans les fichiers des partis de droite tient à la confidentialité de leur vote et à leur anonymat. La Haute Autorité organisatrice des primaires promet de les garantir. À l'issue du premier tour, le nombre d'émargements sera compté, la liste sera mise dans une enveloppe qui sera scellée. Au soir du deuxième tour, rebelote : "L'enveloppe scellée sera envoyée à Paris où elle sera détruite par la Haute Autorité sous contrôle de huissiers de justice", assure André Gautier, président de la commission départementale chargée d'organiser la primaire en Seine-Maritime.

La procuration interdite

Enfin, pour éviter toute fraude et garantir la sécurité du vote, deux principales mesures ont été prises. La première tient à la présence dans les bureaux de vote : chaque représentant départemental des candidats peut désigner un scrutateur par table de dépouillement. De même, un représentant de chaque candidat siège au sein de la commission départementale.

La seconde mesure tient à l'organisation même du vote : la procuration est interdite car elle est plus difficilement contrôlable lors d'une élection interne.

A LIRE AUSSI.

Primaire de la droite en Seine-Maritime, mode d'emploi

Rouen: meeting d'Alain Juppé, "le plus convaincant" des candidats à la primaire