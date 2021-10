Assises de la Mayenne : 5 hommes jugés pendant 3 semaines pour viols et pédophilie

Ouverture ce matin, à Laval en assises du procès de cinq hommes âgés de 36 à 49 ans, accusés de viols sur sept personnes : deux fillettes âgées de 1 et 6 ans, 3 femmes et deux hommes entre 2001 et 2002... Les débats se prolongeront pendant 3 semaines .... les fillettes ont servi de jouets sexuels à leurs parents et aux amis de leurs parents....Deux prévenus ont été condamnés à de lourdes peines en 2005 pour des viols et des agressions sexuelles, lors du vaste procès d'Angers centré sur un réseau de prostitution enfantine entre familles, voisins et amis, avec pour toile de fond misère sociale, alcoolisme, chômage, incestes et pornographie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire