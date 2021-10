Temps agréable avec du soleil sous un ciel voilé de nuages élevés. T° de 1 à 9°

T° fraiches ce matin... météo France relève 1° à L?Aigle, 2° à Mortagne au perche, 2 et demi à Argentant et Flers, 3.3° à Alençon



Un temps sec et un peu frais domine toute la journée sous un ciel voilé. Le soleil perce par intermittence sous ce voile nuageux parfois épais en matinée notamment.....

Les températures maximales ne dépassent pas 8 ou 9 degrés.... une hausse limitée du à un vent d'est soutenu soufflant en rafales jusqu'à une cinquantaine de km/h.

