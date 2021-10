Petit-Quevilly. Normandie : contrôlé, le voleur laisse tomber de la cocaïne et une bombe lacrymogène

Il est 4 heures du matin ce samedi 12 novembre 2016. En patrouille à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), la Brigade anti-criminalité voit un homme en train de voir si les portières de différents véhicules, stationnés rue du Général Sarrail, sont bien verrouillées.

Une arme et de la drogue

Il finit par entrer dans une Clio et s'installe sur le siège conducteur. La police choisit ce moment pour le contrôler. Le jeune homme de 25 ans, ivre (1,24 gramme d'alcool dans le sang), laisse échapper sur le tapis de sol une bombe lacrymogène et sept petits pochons contenant ce qui semble être de la cocaïne.

Il est interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol de véhicule, port d'arme et détention de stupéfiants.

