Ouverture du procès de la mère et du beau-père de la petite Fiona

Cécile Bourgeon, arrivée dans un fourgon vers 09H00, et Berkane Makhlouf, âgés respectivement de 29 et 35 ans, sont accusés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineure de moins de 15 ans, par ascendant ou personne ayant autorité et en réunion, de non-assistance à personne en danger et de recel ou dissimulation de cadavre.

Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Sous une pluie fine, le père de Fiona, Nicolas Chafoulais, est arrivé au tribunal le visage enfoui sous la capuche de sa parka, cigarette à la main accompagné d'une jeune femme: "Je veux savoir où est ma fille", a-t-il seulement glissé la voix tremblante.

Vêtue de noir, Cécile Bourgeon a pris place dans le box, les cheveux d'un blond délavé et coupés au carré lui cachant le visage. Berkane Makhlouf, visage émacié et glabre, porte une chemise sous un pull gris. Les deux accusés, séparés par un policier, ne se sont pas regardés.

Les dix jours de procès à Riom, pour lequel quelque 70 journalistes ont été accrédités, devront tenter de déterminer leurs responsabilités respectives dans la mort de la fillette et d'en savoir plus sur le sort réservé à sa dépouille, toujours introuvable malgré plusieurs campagnes de fouilles.

