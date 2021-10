L'essentiel du sport régional du 5 au 7 mars

Football:

Ligue 1

Match des mals classés :

Déplacement du 1er relégable : Le Mans, chez la lanterne rouge : Grenoble



27ème journée de Ligue 2

Déplacement du leader Caen à Sedan, équipe de milieu de tableau, battu la semaine dernière à Arles.

Coup d?envoi demain soir à 20h.

Les 16 joueurs et le staff technique caennais ont pris la direction de Sedan, en début d'après-midi, en bus : un périple qui avoisine les 500 kilomètres.

Le groupe malherbiste reprendra la route peu après la fin du match, demain soir, pour regagner la Basse-Normandie dans la nuit?

Egalement en Ligue 2, lundisoir, à 20h45 :

Laval (7è) reçoit le 3è : Metz



Cfa2

Déplacement Alençon à Brest



DH

Samedi 18h :

Argentan reçoit Cherbourg

18h15 : déplacement de Flers à Ouistreham

Dimanche 15h : Alençon 2 reçoit Bayeux



Basket

ProA:

Déplacement du leader Le Mans à Chalons



National 3:

Déplacement d?Alençon à Neuville au Bois



Rugby

Federale 2:

Déplacement de L?Aigle à Blois



Tennis : suite de l?Open de Flers ce week-end.



Courses hippiques : 7 courses d?obstacle, dimanche sur l?hippodrome d?Argentan.



Enfin, attention : plus qu?une dizaine de jours pour s?inscrire :

La traditionnelle course à pied « Alençon-Médavi » sera disputée dimanche 28 mar.

Départ à 13h du parc expo d?Alençon ? jusqu?au sommet de la forêt d?écouve.

4000 sportifs sont attendus : inscriptions, 14 euros, ouvertes jusqu?au 18 mars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire